ReStart / C’est encore le bon moment pour changer de voie Faculté de droit et de science politique, 10 novembre 2022, Rennes. ReStart / C’est encore le bon moment pour changer de voie Jeudi 10 novembre, 12h00 Faculté de droit et de science politique Vous vous sentez perdu ? Vous n’êtes plus certain de votre choix d’orientation ? Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://droit.univ-rennes1.fr/ JEUDI 10 NOVEMBRE (12H-14H) Vous souhaitez changer de voie ? Nos conseillères et psychologues sont présents dans le hall de votre faculté pour des rendez-vous flash, l’occasion d’échanger en toute décontraction, loin des préjugés. Découvrez également toutes les actions du SOIE CV, lettres de motivation, entretiens, recherche de stage, nos conseillères sont là pour vous accompagner dans votre orientation et booster votre insertion pro ! Rendez-vous dans le hall de la Faculté de Droit et Science Politique.

