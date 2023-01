‘S’engager pour l’environnement contre vents et marées » Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

‘S’engager pour l’environnement contre vents et marées » Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques, 26 janvier 2023, Rennes. ‘S’engager pour l’environnement contre vents et marées » 26 janvier et 1 février Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Prochaines rencontres du second cycle annuel de rencontres Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne Voici les prochaines rencontres du second cycle annuel de rencontres « S’engager pour l’environnement contre vents et marées » avec APIMED l’association des étudiants du Master Environnement-Droit (OSUR & Faculté de Droit et de science politique).

Ces deux rencontres se dérouleront à la faculté de Droit et de science politique (9 rue jean Macé, Rennes, arrêt Métro Jules Ferry)

– Jeudi 26 janvier 18h-20h : Bettina LAVILLE, conseillère d’Etat honoraire, Fondatrice et présidente d’honneur du comité 21 et présidente de l’IEA de Paris

– Mercredi 1er février 18h-20h : Michel PRIEUR, Professeur émérite de l’Université de Limoges, president du centre international de droit comparé de l’environnement et membre de la délégation française à la conférence Rio+20.

