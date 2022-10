Forum Pro’Fil & Co / Le Job Day des masters Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Forum Pro’Fil &Co est un rendez-vous incontournable de l’insertion professionnelle de l’Université de Rennes 1. Cette nouvelle édition au lieu du 24 au 26 janvier 2023 au format hybride. Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1005830 »}] Pro’Fil & Co, le Job Day de l’Université de Rennes 1 revient pour une treizième édition au format hybride, du 24 au 26 janvier 2023. Pro’Fil & Co, qu’est-ce que c’est ? Vous êtes étudiant de master ? Cette journée est faite pour vous ! Pro’Fil & Co c’est votre porte d’entrée vers le monde professionnel.

Rencontrez des recruteurs et experts, échangez, discutez et postulez à des offres de stage et d’emploi en direct. Plusieurs types de rendez-vous seront proposés, du job-dating aux échanges métiers avec des professionnels. Dans les starting-blocks pour échanger et convaincre ! > A partir du 9 janvier 2023, vous allez recevoir par mail votre lien d’inscription !

Découvrez toutes les entreprises participantes ainsi que leurs offres.

Pour chaque offre qui correspond à votre profil, vous pourrez demander un RDV en choisissant un créneau dans l’agenda du recruteur. > Dès le 16 janvier, les recruteurs auront accès à votre profil et pourront traiter vos demandes de RDVs mais aussi vous proposer des RDVs si votre profil les intéresse. > A partir du 23 janvier à 16h, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous. > Le mardi 24 janvier, vous pourrez rencontrer les recruteurs en présentiel de 13h30 à 17h30 à la Faculté de droit et science politique (Rue Jean Macé) ainsi qu’à la Faculté des sciences économiques (Place Hoche). > Le mercredi 25 et jeudi 26 janvier vous rencontrez les recruteurs par téléphone ou par visio, vous n’aurez pas à vous déplacer ! Pro’fil, la semaine pro des masters Le forum Pro’Fil &Co est dans la continuité de la semaine Pro’Fil au profit de l’insertion professionnelle des masters des modules en e-learning,

des ateliers : booster ses compétences, rédiger sa lettre de motivation, se préparer à l’entretien de recrutement…

des conférences : évolution des modes de recrutement, connaissance de l’entreprise, utilisation des réseaux sociaux… Retrouvez les ressources de la semaine Pro’Fil sur la plateforme moodle et les tutoriels de Jobteaser pour vous préparer. Pro’Fil & Co est organisé par le Service Orientation Insertion Entreprenariat (SOIE), la Faculté des Sciences Economiques et la Faculté de Droit et de Science Politique. Avec le soutien de l’APEC, de la Fondation Rennes 1 et de Rennes Métropole.

