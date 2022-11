Les grandes affaires de la laïcité Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les grandes affaires de la laïcité Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques, 6 décembre 2022, Rennes. Les grandes affaires de la laïcité Mardi 6 décembre, 18h00 Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Conférence-débat : l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public à l’épreuve des droits de l’homme Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.laligue35.org/avec-les-citoyens/sbl/ »}] Avec Gweltaz Eveillard , professeur de droit public Aurélien Rissel, maître de conférences de droit privé et sciences criminelles et référent laïcité de l’Université de Rennes 1 Quelques mois seulement après l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, une femme disant porter occasionnellement le niqab ou la burqa pour des raisons spirituelles est venue contester ce texte devant la Cour européenne des droits de ’homme, faisant notamment valoir que l’interdiction constituait une entrave à sa liberté de religion. La Cour a cependant conclu au rejet de sa demande, estimant que cette restriction pouvait être justifiée par les nécessités du « vivre ensemble ». Complexe et nuancée, cette décision semble soulever autant de questions qu’elle propose de réponses. La conférence-débat, co-animée par deux enseignants de la Faculté de droit, et ouverte aux échanges avec le public, consistera à analyser le contexte, le sens et la portée de cette importante décision. ——————————————————————————————————-

Du 1er au 17 décembre se tiendront les Journées rennaises de la Laïcité. Pour cette édition, une mise en commun des Semaines Bretilliennes de la Laïcité et des Journées rennaises de la Laïcité seront l’occasion de proposer une programmation articulée, riche et construite, pour faire connaître l’application du principe de laïcité et permettre les échanges. Le Comité Consultatif Laïcité de la Ville de Rennes a notamment pour mission de faire acte de pédagogie autour du principe de laïcité, le faire connaître et l’expliciter. Il contribue à la programmation de la Journée Nationale de la Laïcité (9 décembre). Dans ce cadre, les partenaires (structures, associations, mouvements de pensée) ont œuvré pour proposer des évènements multiples et ainsi s’inscrire dans ces Journées rennaises de la Laïcité qui se dérouleront du 1er au 17 décembre à Rennes dans des lieux diver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T18:00:00+01:00

2022-12-06T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Adresse Rennes Centre Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les grandes affaires de la laïcité Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques 2022-12-06 was last modified: by Les grandes affaires de la laïcité Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques 6 décembre 2022 Faculté de droit et de science politique / Faculté des sciences économiques Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine