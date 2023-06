Mineurs, tutelle et protection Faculté de droit et de science politique – Bibliothèque Marcel Planiol Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Mineurs, tutelle et protection Faculté de droit et de science politique – Bibliothèque Marcel Planiol Rennes, 19 juin 2023, Rennes. Mineurs, tutelle et protection Lundi 19 juin, 10h20 Faculté de droit et de science politique – Bibliothèque Marcel Planiol Programme 10h20 – Colombe Poulnais, Doctorante en histoire du droit (IODE – Université de Rennes) : « La tutelle des mineurs dans une perspective médiévale (état d’avancement de la thèse) » 11h00 – Alan Wruck Garcia Rangel, Maître de conférence en histoire du droit (Universidade do São Paulo), Professeur invité : « L’évolution des droits des mineurs dans une perspective brésilienne » 11h45 – Déjeuner Bilan et Perspectives pour la saison 2022-2023

(réservé aux membres de l’axe Théorie et histoire des systèmes juridiques) 13h15 – Sylvie Moisdon-Chataigner, Professeur de droit privé (IODE – Université de Rennes) : « Les réformes récentes du droit de la protection dans une perspective comparative » Accès libre, sans réservation Faculté de droit et de science politique – Bibliothèque Marcel Planiol 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/colombe-poulnais »}, {« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/node/253 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

