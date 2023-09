Les Européens face aux défis de la guerre en Ukraine : accueil, sanctions, défense Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Européens face aux défis de la guerre en Ukraine : accueil, sanctions, défense

Lundi 18 septembre, 18h00
Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV

Intervenants

Peter Van Elsuwege, Professeur, Université de Gand, Chaire Jean Monnet,

, Professeur, Université de Gand, Chaire Jean Monnet, Cécile Rapoport , Professeure, Université de Rennes, membre de l’Institut universitaire de France,

, Professeure, Université de Rennes, membre de l’Institut universitaire de France, Anne Hamonic , Maître de conférences, Université de Rennes,

, Maître de conférences, Université de Rennes, Garance Foglizzo, en direct de Bucarest dans le cadre de la promotion de l’ICE « Garantir un accueil digne des migrants en Europe ». Inscription Déroulement de la table ronde sur un format en présentiel et accessible en distanciel :

– présentiel en amphi IV à la Faculté de droit et de science politique de Rennes

– distanciel avec inscription sur Zoom via le lien suivant :

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJcpceGrrz8oE9Qoscd7j2y8klgiwkJwHFmI

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV
9 rue Jean Macé
35000 Rennes

