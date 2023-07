La formation notariale et ses nouveaux défis : approche interne et internationale Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La formation notariale et ses nouveaux défis : approche interne et internationale Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes, 6 septembre 2023, Rennes. La formation notariale et ses nouveaux défis : approche interne et internationale 6 – 8 septembre Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Organisation scientifique Philippe PIERRE, professeur à l’Université de Rennes et responsable de l’axe « Responsabilité et sécurité » à l’IODE. Présentation Le laboratoire IODE a le plaisir de vous informer de la tenue de l’université d’été « La formation notariale et ses nouveaux défis : approche interne et internationale », présentée par la Chaire internationale de droit notarial – Fondation Rennes 1 – INFN, qui se déroulera du 6 au 8 septembre 2023 à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes. Programme Télécharger le programme. Inscription Contact : Rouheddin KORDALIVAND,

docteur en droit, chargé de mission à l’INFN et chargé d’études de la Chaire internationale de droit notarial

kordalivande1@yahoo.com Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/philippe-pierre »}, {« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/chaire-internationale-de-droit-notarial-fondation-rennes-1-infn »}, {« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/programme_universite_ete_%20formation_notariale.pdf »}, {« link »: « mailto:kordalivande1@yahoo.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T09:30:00+02:00 – 2023-09-08T17:30:00+02:00

