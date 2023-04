Le Rana Plaza, 10 ans après. Quelle responsabilité sociale et environnementale des entreprises, aujourd’hui ? Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Rana Plaza, 10 ans après. Quelle responsabilité sociale et environnementale des entreprises, aujourd’hui ? Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV, 13 avril 2023, Rennes. Le Rana Plaza, 10 ans après. Quelle responsabilité sociale et environnementale des entreprises, aujourd’hui ? Jeudi 13 avril, 18h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Organisateurs Cette table-ronde est co-organisée par Europe Rennes 35 et l’Istitut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262) en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaire dans le cadre de la semaine de promotion d’une mode durable réalisée par Éthique sur l’étiquette (et ses partenaires). Intervenants Nayla Ajaltouni, Déléguée générale du collectif « Éthique sur l’Étiquette », Clara Alibert, Chargée de plaidoyer au « CCFD Terre-Solidaire » sur les questions de justice économique, Roxane Chaplain, Assistante parlementaire de Marie Toussaint, députée au Parlement européen, Dominique Potier, Député à l’Assemblée nationale (en visio), Kenza Teffahi, Doctorante contractuelle, IODE, UMR CNRS 6262, Université de Rennes, Nathalie Hervé-Fournereau, Directrice de recherche CNRS à l’IODE, UMR CNRS 6262, Université de Rennes (animatrice). Programme Consulter le programme des Rendez-vous d’Europe 2023. Inscriptions Cours public gratuit et accessible en présentiel :

Amphi IV – Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé – 35000 Rennes

Et en distanciel via Zoom :

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJUqf–qrzMrH9wVJW6wA74Q020rsm8YlXb5 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/rendez-vous-deurope-2023 »}, {« link »: « https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJUqf–qrzMrH9wVJW6wA74Q020rsm8YlXb5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

