Le Rana Plaza, 10 ans après. Jeudi 13 avril, 18h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Gratuit sur inscription A Rennes, le collectif Ethique sur l'Etiquette s'associe à d'autres associations et organisations pour faire mémoire de la catastrophe du Rana Plaza et interpeller sur les désastres de la fast fashion et la nécessité de changer de comportements et de modèle

Sur inscription

Avec : Nayla Ajaltouni, Déléguée générale du collectif « Éthique sur l’Étiquette »,

Clara Alibert, Chargée de plaidoyer au « CCFD Terre-Solidaire » sur les questions de justice économique,

Roxane Chaplain, Assistante parlementaire de Marie Toussaint, députée au Parlement européen,

Dominique Potier, Député à l’Assemblée nationale (en visio),

Kenza Teffahi, Doctorante contractuelle, IODE, UMR CNRS 6262, Université de Rennes,

Nathalie Hervé-Fournereau, Directrice de recherche CNRS à l’IODE, UMR CNRS 6262, Université de Rennes (animatrice). Cette table ronde, co-organisée par Europe Rennes 35 et l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe, en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaire s’inscrit dans le cadre de la semaine de promotion d’une mode durable.

Deux autres rendez-vous sont proposés : mercredi 12 avril à 19h projection du documentaire « où finissent nos vêtements ? »

Deux autres rendez-vous sont proposés : mercredi 12 avril à 19h projection du documentaire « où finissent nos vêtements ? »

samedi 15 avril à partir de 14h30, rassemblement festif place de la mairie de Rennes Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

2023-04-13T18:00:00+02:00

