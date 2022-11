Transparency, privacy, and security. Which data protection law should be applied in investment arbitration? Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV, 8 décembre 2022, Rennes.

Transparency, privacy, and security. Which data protection law should be applied in investment arbitration? Jeudi 8 décembre, 14h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV

Cette table ronde autour des travaux de Dr. Jie Huang, Associate professor, co-director of Centre for Asian and Pacific law, Sydney Law School, aura lieu le 8 décembre 2022.

Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV
9 rue Jean Macé
35000 Rennes
Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin
Rennes
35708 Ille-et-Vilaine
Bretagne

Direction scientifique

Brunessen Bertrand, Professeure à l’Université de Rennes 1 (IODE UMR CNRS 6262), Chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données.

Présentation

Table ronde autour des travaux de Dr. Jie Huang, Associate professor, co-director of Centre for Asian and Pacific law, Sydney Law School.

Avec la participation de :

Arnaud de Nanteuil , Professeur à l’Université Paris Est ;

, Professeur à l’Université Paris Est ; Alan Hervé , Professeur à l’IEP de Rennes ;

, Professeur à l’IEP de Rennes ; Cécile Rapoport , Professeure à l’Université de Rennes 1 ;

, Professeure à l’Université de Rennes 1 ; Yanis Bourgeois , Economic Affairs Officer, Council and Trade Negotiations Committee Division, OMC ;

, Economic Affairs Officer, Council and Trade Negotiations Committee Division, OMC ; Pierre-Louis Guillou , Conseiller politique commerciale à la délégation française de l’OMC

, Conseiller politique commerciale à la délégation française de l’OMC Nguyen Ngoc Ha , Professeur associé, Docteur, Vice-doyen de la Faculté de Droit, École supérieure de commerce extérieur de Hanoi ;

, Professeur associé, Docteur, Vice-doyen de la Faculté de Droit, École supérieure de commerce extérieur de Hanoi ; Frédérique Michéa, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1.

En présentiel et accessible en distanciel via Zoom (lien à venir).

Contact

sandra.blandin@univ-rennes1.fr



