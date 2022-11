Colloque L’Afrique et le droit international humanitaire Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’objectif du projet est d’appréhender un ensemble de règles, par essence, universel – le droit international humanitaire (DIH) – à travers le cadre régional africain. Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Direction scientifique : Guillaume Le floch, Professeur, Université de Rennes 1

Lucie Paiola, Maître de conférences, Université de Rennes 1 Présentation Le droit international humanitaire est, par essence, constitué de normes ayant vocation à s’appliquer de façon universelle, normes à l’élaboration desquelles les États africains et les organisations régionales africaines participent. Si ce colloque sur l’Afrique et le droit international humanitaire tend en premier lieu à mesurer l’importance de cette contribution, il soulève ensuite la question de l’existence d’une « spécificité africaine » dans l’élaboration, l’interprétation et l’application des règles du droit international humanitaire et dans la sanction du non-respect de ces dernières. En d’autres termes, il s’agit non seulement de mesurer l’importance de la participation de l’Afrique au développement de cette branche du droit international, mais aussi d’interroger l’existence d’une forme de régionalisation du droit international humanitaire. Mener une étude sur le droit international humanitaire à travers le cadre régional africain implique inévitablement d’identifier les défis normatifs et institutionnels de cette branche du droit et la manière dont ils se présentent dans le cadre des conflits qui se déroulent sur ce continent. Ces défis sont tout d’abord issus des mutations des conflictualités observées depuis la fin du XXème siècle – le terrorisme transnational introduisant à cet égard un facteur de complexité indéniable – ou par l’introduction de nouveaux acteurs non-étatiques au sein de ces conflits – à l’instar des entreprises militaires et de sécurité privées, comme l’entreprise américaine « Constellis Group » ou son homologue russe, le groupe « Wagner ». Les évolutions technologiques soulèvent également un certain nombre de problématiques nouvelles, que l’on pense par exemple aux questions juridiques que pose le recours aux drones tueurs ou aux enjeux de la cyber-guerre. Dans la mesure où ces phénomènes sont également observables dans le cadre des conflits qui se déroulent en Afrique, la propension du droit international humanitaire à encadrer ces nouveaux phénomènes mérite d’être interrogée au cours de cette étude. ternational humanitaire et à son effectivité. Programme à venir Inscripitons : Inscription obligatoire

