Les Rencontres de l’IODE – Topo•lex : un site contributif pour enquêter sur les réalités matérielles du droit Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV, 12 octobre 2022, Rennes. Les Rencontres de l’IODE – Topo•lex : un site contributif pour enquêter sur les réalités matérielles du droit Mercredi 12 octobre, 11h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Conférence-débat, le mercredi 12 octobre 2022, de Vincent-Arnaud Chappe, chargé de recherche au CNRS. Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Après la conférence de Diane Bernard, « Objectivité et militantisme : penser la science juridique avec les féministes », la prochaine séance des Rencontres de l’IODE se tiendra le mercredi 12 octobre, à 11 heures, en amphi IV (Faculté de droit). Nous accueillerons Vincent-Arnaud Chappe, chargé de recherche au CNRS au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Il nous présentera le projet Topo•lex qui permet, à travers un site Web collaboratif, de révéler, partout, dans toutes les sphères de la vie sociale, la matérialité du droit.

2022-10-12T11:00:00+02:00

2022-10-12T12:30:00+02:00

