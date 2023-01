S’engager pour l’environnement contre vents et marées 2023 (2/2) Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre 2 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

S’engager pour l’environnement contre vents et marées 2023 (2/2) Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre 2, 1 février 2023, Rennes. S’engager pour l’environnement contre vents et marées 2023 (2/2) Mercredi 1 février, 18h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre 2 La deuxième rencontre de ce cycle de conférences annuel, qui accueille Michel Prieur, se tiendra le mercredi 1er février 2023. Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre 2 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/nathalie-herve-fournereau »}] Organisation scientifique Le cycle annuel de rencontres « S’engager pour l’environnement contre vents et marées » est porté par APIMED, l’Association pour l’initiative du master Environnement-Droit de l’Université de Rennes. Il s’appuie sur l’accompagnement de Nathalie Hervé-Fournereau, directrice de recherche CNRS à l’IODE, responsable de l’UE Droit de l’environnement de l’Union européenne dans le master 2 et présidente du conseil scientifique du master.

Créée depuis 2011, APIMED s’emploie à valoriser le master Environnement-Droit et à organiser des rencontres et autres activités scientifiques et culturelles à destination des étudiants. L’association vise également à constituer et à renforcer la constitution d’un réseau de personnalités actives dans le domaine de l’environnement. Intervenant Michel Prieur, président du Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), membre de la délégation française à la conférence « Rio +20 », professeur émérite de l’université de Limoges

