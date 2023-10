Les 50 ans du Centre de Droit des Affaires – CDA Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les 50 ans du Centre de Droit des Affaires – CDA Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Rennes, 30 novembre 2023, Rennes. Les 50 ans du Centre de Droit des Affaires – CDA Jeudi 30 novembre, 09h00 Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Inscription obligatoire Thèmes abordés : L’associé

La qualité d’associé

Le droit de vote de l’associé

L’associé et les parties prenantes

Thèmes abordés : L'associé

La qualité d'associé

Le droit de vote de l'associé

L'associé et les parties prenantes

L'associé au sein d'un groupe de sociétés

Consulter le programme

Faculté de droit et de science politique – Amphi 3
9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:30:00+01:00

