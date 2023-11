Les Rencontres d’histoire du droit – Autour du livre de Gauthier Aubert « 1709, l’année où la révolution n’a pas éclaté » Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Rennes, 28 novembre 2023, Rennes.

Les Rencontres d’histoire du droit – Autour du livre de Gauthier Aubert « 1709, l’année où la révolution n’a pas éclaté » Mardi 28 novembre, 18h30 Faculté de droit et de science politique – Amphi 3

Organisateur

Association rennaise des historiens du droit (ARHD)

Intervenant

Gauthier Aubert est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2 et membre de Tempora (EA 7468).

Présentation

En 1709, la France est au bord du chaos. En cette fin de règne de Louis XIV, les malheurs s’abattent sur le plus grand royaume d’Europe. En décembre précédent, c’est l’orgueilleuse citadelle de Lille qui est tombée aux mains des Anglais et de leurs alliés. En janvier, une vague de froid sans précédent a envahi le pays : à Marseille, le Vieux-Port est pris par les glaces, tandis que les charrettes traversent la Garonne gelée. La quasi-totalité des récoltes sont détruites. Au printemps 1709, la France s’embrase : partout des révoltes éclatent tandis que certains crient au complot de famine. On parle même d’assassiner le roi « Louis le Tyran » et de convoquer les états généraux. À l’été, une émeute parisienne menace la Bastille.

Et pourtant la révolution n’éclate pas. Pourquoi et comment les institutions ont-elles tenu ? C’est ce que tente de comprendre ce livre novateur qui, non seulement analyse pour la première fois cette crise qui fit vaciller le trône soixante ans après la Fronde et quatre-vingt ans avant la Révolution française, mais imagine même, dans un exceptionnel exercice d’uchronie, les scénarios de ce qui aurait pu se passer.

Cette rencontre se déroulera en présentiel et en distanciel via Zoom :

Participation en distanciel – Conférence du 28/11/23

Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJIsdOutqT0tHtN1UfqufsLJG3eLM1A0TY3u#/registration »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

Théorie et histoire des systèmes juridiques