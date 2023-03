Encadrement des technologies de surveillance : les enseignements de l’expérimentation des JO 2024 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Rennes

Encadrement des technologies de surveillance : les enseignements de l’expérimentation des JO 2024 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1, 22 mars 2023, Rennes. Encadrement des technologies de surveillance : les enseignements de l’expérimentation des JO 2024 Mercredi 22 mars, 17h00 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Direction scientifique Brunessen Bertrand, Professeure à l’Université de Rennes, IODE UMR CNRS 6262, Chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données. Intervenants Caroline Lequesne Roth, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Côte d’Azur, Anne Le Hénanff, Députée du Morbihan, Membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées et Vice-présidente du groupe d’étude Économie, sécurité et souveraineté numériques, Jérôme Tré-Hardy, Conseiller régional, Délégué au Numérique – cybersécurité et données. Inscriptions La conférence se déroulera en présentiel, le mercredi 22 mars 2023 à 17h dans l’amphi 1 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Elle sera également accessible en distanciel via Zoom :

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJwpdO2srD0vEtdUm7ZQh43g5C_GJcct5wcP

Cette inscription peut être validée au titre du PPPE et au titre de la formation continue des avocats

Contact : sandra.blandin@univ-rennes.fr Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/brunessen-bertrand »}, {« link »: « https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tJwpdO2srD0vEtdUm7ZQh43g5C_GJcct5wcP »}, {« link »: « mailto:sandra.blandin@univ-rennes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:00:00+01:00 Intégration européenne

Détails Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Adresse 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes

Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Encadrement des technologies de surveillance : les enseignements de l’expérimentation des JO 2024 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 2023-03-22 was last modified: by Encadrement des technologies de surveillance : les enseignements de l’expérimentation des JO 2024 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 22 mars 2023

Rennes Ille-et-Vilaine