Changer la forme de la lumière : du laboratoire aux communications spatiales Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Changer la forme de la lumière : du laboratoire aux communications spatiales Faculté de droit et de science politique – Amphi 1, 2 mars 2023, Rennes. Changer la forme de la lumière : du laboratoire aux communications spatiales Jeudi 2 mars, 19h15 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Une conférence de Pu JIAN, Cailabs, société rennaise spécialiste de la mise en forme de la lumière, dans le cadre du cycle de conférences de l’IPR Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Dans le cadre des 150 ans de la Société Française de Physique (SFP) et des 15 ans de l’IPR.

La photonique, ou l’ingénierie de la lumière, joue un rôle prépondérant dans la recherche scientifique, de la microscopie à l’astronomie, mais également dans de nombreux domaines industriels, comme les télécommunications ou l’usinage des matériaux. Nous présenterons ici comment une invention de physique fondamentale – changer la forme de la lumière pour la physique quantique – a pu donner naissance en une décennie à des produits industriels améliorant les communications, des campus universitaires jusqu’aux réseaux de satellites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T19:15:00+01:00

2023-03-02T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Adresse 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Changer la forme de la lumière : du laboratoire aux communications spatiales Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 2023-03-02 was last modified: by Changer la forme de la lumière : du laboratoire aux communications spatiales Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 2 mars 2023 Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine