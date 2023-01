Conférence sur l’histoire du droit Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence sur l’histoire du droit Faculté de droit et de science politique – Amphi 1, 25 janvier 2023, Rennes. Conférence sur l’histoire du droit Mercredi 25 janvier, 12h00 Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Conférence sur l’histoire du droit organisée par Olivier Serra Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Conférence sur l’histoire du droit organisée par Olivier Serra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T12:00:00+01:00

2023-01-25T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Adresse 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence sur l’histoire du droit Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 2023-01-25 was last modified: by Conférence sur l’histoire du droit Faculté de droit et de science politique – Amphi 1 Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 25 janvier 2023 Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine