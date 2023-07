Circuit de visite guidée du campus universitaire d’Orléans La Source Faculté de droit, économie & gestion de l’Université d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Circuit de visite guidée du campus universitaire d’Orléans La Source 16 et 17 septembre Faculté de droit, économie & gestion de l’Université d’Orléans Groupes limités à une quinzaine de personnes. Réservation recommandée : indiquer par mail à jep@univ-orleans.fr le jour et le créneau horaire souhaité pour la visite, le nombre de personnes, la langue (français, anglais, espagnol).

Venez (re)découvrir la riche histoire de l’Université d’Orléans de sa création à aujourd’hui, avec ce circuit de visite d’environ une heure animé par des étudiants en master Gestion locale du patrimoine culturel qui souhaitent partager leur passion pour le patrimoine. Vous découvrirez l’important patrimoine bâti, artistique, naturel, paysager et immatériel, à travers les espaces naturels et les bâtiments emblématiques du campus.

Le circuit part de la faculté de Droit, économie & gestion où vous pourrez admirer le 1% artistique du bâtiment A. Il vous mènera vers le lac artificiel et son point culminant qui offre un panorama privilégié sur le campus. Vous irez ensuite découvrir les bâtiments de la faculté de Sciences dont celui très caractéristique de la période « des origines ». Vous irez jusqu’au pôle sport (STAPS) de l’Université : le circuit de cette année vous dévoilera exceptionnellement l’histoire et des anecdotes de la faculté de STAPS.

Vous pourrez observer au cours de ce cheminement d’autres œuvres issues du 1% artistique. Vous pourrez aussi identifier les spécificités de ce campus, avoir une idée plus précise de sa transformation en découvrant les bâtiments les plus anciens conçus par un grand nom de l’architecture, jusqu’aux plus récents répondant aux exigences environnementales les plus hautes et décrypter quels sont les éléments de continuité dans l’architecture.

Faculté de droit, économie & gestion de l’Université d’Orléans 11 rue de Blois 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 07 77 22 28 57 https://www.univ-orleans.fr/fr/culture https://www.univ-orleans.fr/fr;https://fr-fr.facebook.com/univorleans/;https://twitter.com/Univ_Orleans;https://www.instagram.com/univ_orleans/;https://www.youtube.com/user/univorleans;https://www.linkedin.com/school/universite-orleans/ [{« type »: « email », « value »: « jep@univ-orleans.fr »}] Campus de l’université de droit, économie et Gestion. Parking rue de Blois et rue de Vendôme. Arrêt de bus et de tram « Université ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Univ-Orleans_campus_aerien 2