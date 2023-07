Nuit européenne des chercheur·e·s Faculté de Droit de Limoges, Limoges Limoges, 29 septembre 2023, Limoges.

Nuit européenne des chercheur·e·s Vendredi 29 septembre, 18h30 Faculté de Droit de Limoges, Limoges

L’Université de Limoges participe à La Nuit européenne des Chercheurs (NEC), une manifestation initiée par la Commission européenne, qui invite le public à partager un moment avec des chercheurs lors d’une même soirée dans des centaines de villes d’Europe. L’idée est de faire connaître le métier de chercheur auprès du grand public, lors d’un moment de rencontre convivial. Loin du cadre institutionnel, dans un lieu insolite, les scientifiques de toutes disciplines sont invités à faire découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive… Cet évènement est l’occasion d’innover, de tester des nouvelles formes d’échanges pour créer une ambiance incitant des moments de partage avec le Grand Public.

La prochaine Nuit européenne des chercheurs se tiendra le vendredi 29 septembre 2023 à partir de 18h30 à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 5 rue Félix Eboué à Limoges.

Nous serons présents à cette manifestation avec un stand d’information et des animations ludiques autour d’une exposition sur la thématique » A la découverte de l’Europe en un clin d’oeil ».

Grâce à des lunettes de réalité augmentée, suivez-nous pour un voyage virtuel en 360° entre Paris et Bruxelles et découvrez-en plus sur le processus de décision européen dans la guerre contre le plastique.

Les scientifiques de toutes disciplines de l’Université de Limoges vous invitent à faire l’expérience de l’inattendu lors de la Nuit européenne des chercheurs. Venez découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème : L’imprévu. Laissez vous surprendre…

Toutes les animations tiennent compte des contraintes sanitaires pour garantir votre sécurité.

Faculté de Droit de Limoges, Limoges 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

