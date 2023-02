Séminaire – UE, Cinéma et Séries TV Faculté de Droit de Limoges, Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Séminaire – UE, Cinéma et Séries TV Faculté de Droit de Limoges, Limoges, 23 février 2023, Limoges. Séminaire – UE, Cinéma et Séries TV Jeudi 23 février, 09h00 Faculté de Droit de Limoges, Limoges Participation du co-président de la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne au Séminaire Jeune Doctrine – UE, Cinéma et Séries TV Faculté de Droit de Limoges, Limoges 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le co-président de la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne, Jean-Claude Veniel, sera présent au séminaire “UE, Cinéma et Série TV” organisé par Emilie Chevalier.

Il participera aux activités et présidera le “Panel 1 : Perceptions de l’Union Européenne”.

Ce séminaire se déroulera le 23 février de 9h à 13h à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T09:00:00+01:00

2023-02-23T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Faculté de Droit de Limoges, Limoges Adresse 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Clos Moreau Ville Limoges lieuville Faculté de Droit de Limoges, Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Faculté de Droit de Limoges, Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Séminaire – UE, Cinéma et Séries TV Faculté de Droit de Limoges, Limoges 2023-02-23 was last modified: by Séminaire – UE, Cinéma et Séries TV Faculté de Droit de Limoges, Limoges Faculté de Droit de Limoges, Limoges 23 février 2023 Faculté de Droit de Limoges Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne