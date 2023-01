Forum Stage & Emploi – Faculté de Droit et des Sciences Économiques/IPAG Faculté de Droit de Limoges, Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Forum Stage & Emploi – Faculté de Droit et des Sciences Économiques/IPAG
Mardi 17 janvier, 10h00
Faculté de Droit de Limoges, Limoges

Entrée libre

Forum Stage & Emploi – Faculté de Droit et des Sciences Économiques/IPAG à destination des étudiants Faculté de Droit de Limoges, Limoges 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Pôle Formation de l’Université de Limoges ainsi que la Faculté de Droit et des Sciences Économiques et l’IPAG ont le plaisir de vous inviter à participer à leur Forum Stage et Emploi le mardi 17 janvier 2023 prochain de 10h à 16h dans le hall de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques. Vous êtes à la recherche d’un stage ? Vous recherchez une alternance / une mission de service civique ?Un Job ? N’hésitez pas à venir vous renseigner, candidater auprès des structures présentes ! Profitez de cette journée pour : rencontrer des professionnels de secteurs divers

bénéficier de conseils de la part des services d’insertion professionnelle de l’Université et de professionnels Venez à la rencontre de professionnels et échangez sur les métiers, les secteurs professionnels, les stages-jobs disponibles et obtenez des conseils de candidature. La participation à cet événement est ouverte à toutes et tous !

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente pour vous informer sur les possiblités de mobilité dans l’Union européenne (stage, études, travailler dans un autre pays de l’UE). On vous attend nombreux dans le hall du campus centre-ville de 10h00 à 16h00 !

2023-01-17T10:00:00+01:00

