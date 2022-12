Le couple et l’exploitation agricole : pour le meilleur ou le pire ? faculté de droit – Amphi 3 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journée d’étude organisée par la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes et l’Association Française de Droit Rural – Région Bretagne faculté de droit – Amphi 3 9 rue jean macé – rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Programme des travaux : La qualification des droits et des biens de l’exploitation dans le droit des régimes matrimoniaux,

La rémunération du travail en couple sur l’exploitation agricole,

L’entrepreneur individuel agriculteur en couple,

Heurs et malheurs de l’exploitation sociétaire familiale,

Couple et bail rural : une prise en considération spécifique ?, Cette journée est ouverte à la formation continue

(Numéro formateur AFDR : 11755491275 – Validation de 6 heures)

