Entreprendre quand on est jeune / De l'Italie aux marchés rennais

Jeudi 19 octobre, 17h00
faculte de droit – Amphi 2

JEUDI 19 OCTOBRE (17H-18H30)

Découvrez Gaia Minieri, fondatrice d'Hirpus. Depuis 2018, elle a créé son activité pour vendre les denrées issues de la production familiale artisanale italienne sur les marchés rennais. Huile d'olive, conserves, sauces tomates, confitures et agrumes de la province d'Avellinola (à une centaine de kilomètres de Naples) colorent les marchés rennais des Lices, de Sainte-Thérèse et de la Garden Partie.

En parallèle de sa création, Gaia est aussi étudiante en droit à l'Université de Rennes. « Poursuivre un master 2 tout en ayant une activité entrepreneuriale, un stage de fin d'année et un mémoire à rédiger, ce n'est pas de tout repos. Il faut s'organiser mais j'adore ce que je fais ! » confie t-elle.

Un événement organisé par le Service orientation insertion entrepreneuriat de l'Université de Rennes et PEPITE Bretagne.

