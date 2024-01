FACTOTUM Imprimerie Art Center Nemours, samedi 3 février 2024.

FACTOTUM FacToTum Ces 4 artistes, venus d’horizons différents, nous embarquent dans la musique américaine des années 40 avec un mélange de musique blues et anglo-irlandaise. Samedi 3 février, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif 15 €

Tarif réduit 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Musique américaine des années 40, mélange de musique des Appalaches, de blues et de musique anglo-irlandaise.

FacToTum est né de la rencontre de ces 4 musiciens :

JaNe d’origine écossaise au chant et à l’accordéon / Nad au chant, banjo, mandoline et slide guitar / PaToU à la contrebasse / RicHard à la guitare

Venus d’horizons différents, ils ont mis en commun leur expérience, leur créativité, leur énergie et leur attachement au style pour construire un répertoire varié qui va du Old Time à la scène bluegrass et Folk actuelle.

….

Les consommations sur place sont au chapeau Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Bluegrass swing

Factotum