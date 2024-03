Façon Phanette à Beaupré / Dégustation & Déjeuner D7n Château de Beaupré Saint-Cannat, dimanche 7 avril 2024.

Phanette Double fête ses 20 ans en tant que vigneronne à Beaupré ! À cette occasion elle fera déguster ses 4 nouvelles cuvées, façon Phanette et proposera un déjeuner convivial concocté par le Chef Adel Dakkar.

Nous avons des choses à fêter ensemble des nouvelles cuvées et un anniversaire ! Cette année, Phanette fête ses 20 ans en tant que vigneronne à Beaupré. À cette occasion, le Château de Beaupré vous propose un moment de convivialité autour de la présentation de sa toute nouvelle gamme façon Phanette. Phanette Double, vigneronne du domaine, vous fera déguster ses 4 nouvelles cuvées. Puis, place au déjeuner !



20 ans à Beaupré, ça se fête, non ? Après avoir dégusté les nouvelles cuvées avec Phanette, Beaupré vous propose de passer à table pour un déjeuner convivial, concocté par le Chef Adel Dakkar, du Nhow Hôtel à Marseille, accompagné, bien sûr, des vins du domaine.



Beaupré souhaite partager avec vous un moment convivial de vie à la façon Phanette, vous faire découvrir cette façon de vivre et de faire vivre Beaupré. Dégustez, échangez et déjeunez !

Ce moment de partage sera l’instant idéal pour échanger avec Phanette, lui poser vos questions, en découvrir plus sur ses méthodes, son travail, sa vision sa façon ! Vous pourrez aussi découvrir nos nouveaux espaces récemment aménagés. 50 50 EUR.

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 15:30:00

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@beaupre.fr

