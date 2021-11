Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Facile à Lire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La médiathèque Jean Jaurès inaugure son service « Facile à lire ». Initiée par la médiathèque Jean Jaurès sur le territoire de Nevers, le service vise à proposer aux publics éloignés du livre une offre de lecture simple et accessible sans pour autant être simpliste. Facile à lire est une démarche soutenue par Le ministère de la Culture, l’Association des bibliothécaires de France (ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL). Inauguration de « Facile à lire », le vendredi 8 février 2019 à 14h, à la médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Monsieur Jacques Francillon, adjoint au maire de Nevers, délégué à la Culture et au Patrimoine historique signera la charte officielle d’engagement. Médiathèque Jean Jaurès, 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers. Tél : 03 86 68 48 50.

Entrée libre

2019-02-08T14:00:00 2019-02-08T15:30:00

