Balade naturaliste : bi « eau » diversité Faches Thumesnil Faches-Thumesnil Catégories d’Évènement: Faches-Thumesnil

Nord

Balade naturaliste : bi « eau » diversité Faches Thumesnil, 27 septembre 2023, Faches-Thumesnil. Balade naturaliste : bi « eau » diversité Mercredi 27 septembre, 14h00 Faches Thumesnil Gratuit Grâce à l’étang Roland Dubois une grande diversité d’espèces peut s’épanouir sur ce site. L’eau apporte une source de vie incroyable. Partons découvrir cette biodiversité. Balade animée par Nord Nature Environnement Rendez-vous : 14h devant le plan d’eau Roland Dubois, rue de Wattignies à Fâches-Thumesnil

Durée : 2h

Renseignements : 03 20 88 49 33 Faches Thumesnil rue de Wattignies FACHES THUMESNIL Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00 vie eau Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Faches-Thumesnil, Nord Autres Lieu Faches Thumesnil Adresse rue de Wattignies FACHES THUMESNIL Ville Faches-Thumesnil Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Faches Thumesnil Faches-Thumesnil

Faches Thumesnil Faches-Thumesnil Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faches-thumesnil/

Balade naturaliste : bi « eau » diversité Faches Thumesnil 2023-09-27 was last modified: by Balade naturaliste : bi « eau » diversité Faches Thumesnil Faches Thumesnil 27 septembre 2023 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil

Faches-Thumesnil Nord