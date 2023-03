Balade naturaliste: arc-en-ciel ailé Faches Thumesnil Faches-Thumesnil Catégories d’Évènement: Faches-Thumesnil

Balade naturaliste: arc-en-ciel ailé Faches Thumesnil, 18 juin 2023, Faches-Thumesnil. Balade naturaliste: arc-en-ciel ailé Dimanche 18 juin, 10h00 Faches Thumesnil Gratuit Beaucoup de couleurs peuplent les airs, partons découvrir la faune ailée qui peuplent l’étang de Faches Thumesnil. Heure de rendez-vous : 10h

Durée: 2h

Lieu précis (adresse) : Plan d’eau Roland Dubois Rue de Wattignies à faches Thumesnil N° de tél pour les renseignements : 03 20 88 49 33 Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Faches Thumesnil rue de Wattignies FACHES THUMESNIL Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00 arc en ciel nature

