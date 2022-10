Facettes Festival, le premier festival sur la santé mentale des jeunes Les Amarres, 15 octobre 2022, Paris.

Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

samedi

de 11h00 à 00h00

dimanche

de 11h00 à 18h00

Facettes Festival débarque aux Amarres les 15 et 16 octobre 2022 pour une édition inédite, riche en découvertes et en rencontres. Concerts, stand-up, rencontres avec des influenceurs•ses, projections de films, ateliers, clubbing en accès libre et gratuit pour que chacun•e soit libre d’explorer la/sa santé mentale, le tout dans une ambiance festive et bienveillante.

Facettes Festival vous attend pour deux jours de programmation haute en couleur aux Amarres, un tiers-lieu solidaire et festif situé dans le 13e arrondissement de Paris.

La santé mentale est souvent invisibilisée, taboue et difficile à aborder, comme le dit Eileen, 21 ans, en charge des réseaux sociaux de Facettes Festival en plus de ses études en marketing : « Les jeunes ne sont jamais pris au sérieux lorsqu’ils sont dans de mauvaises périodes ». Facettes Festival compte inverser cette tendance en proposant aux participant•e•s de changer le regard qu’ils•elles portent sur eux•elles-mêmes quand cela ne va pas.

Cette première édition a recueilli l’adhésion d’une large communauté médicale, scientifique et institutionnelle et le but de l’association est clair : que ce premier rendez-vous se pérennise et que dans les années à venir, d’autres festivals similaires voient le jour sur le territoire.

AU PROGRAMME

Du stand-up et des spectacles

KYAN KHOJANDI ⋅ MARINE BAOUSSON ⋅ LISA DELMOITIEZ ⋅ TRISTAN LUCIE ⋅ ET D’AUTRES…

Des talks

CAMILLE AUMONT CARNEL ⋅ JEMENBATSLECLITO ⋅ VICTOIRE DAUXERRE ⋅ MAXIME MUSQUA ⋅ VOYAGEUSE AU NATUREL ⋅ MAISON PERCHÉE ⋅ LAURA DOMENGE ⋅ ROSA BURSZTEIN

Des concerts et DJ sets en continu

CHRYSALIDE ⋅ MOT ⋅ SNG ⋅ ELISE MELINAND ⋅ FARD ⋅ ZEYN MIM ⋅ LUXIE ⋅ YUNG FEVER ⋅ KOSMA ⋅ BADDHU ⋅ VESTES ⋅ POUMTICA ⋅ ORÉ ⋅ VIRGINIE SÉBA ⋅ SOL SOARÉ ⋅ PHAUNE ⋅ JAJ & THE FAMILY HOPE

Des projections, ciné-débat, diffusions de podcasts, espaces de détentes et autres surprises

Le Festival s’inscrit dans une démarche bienveillante afin qu’il soit accessible au plus grand monde, sans discrimination : accès libre et gratuit ; espaces de repos, isolés de la foule et du bruit ; buvette dédiée à la vente de boissons non alcoolisées ; traduction en langue des signes française et chansigneuse pour les concerts ; participation de l’association EQTAS.E, une association de prévention santé qui se veut la plus inclusive possible, notamment des personnes LGBTQIA+ et/ou handi.

Les Amarres, tiers-lieu solidaire à Paris : deux accueils de jour (hommes et familles) accueillant quotidiennement 300 personnes en situation de vulnérabilité et de précarité, une Buvette solidaire à la programmation festive orientée sur l’hospitalité et les justices sociales, ainsi que 20 organisations du champ associatif de l’économie sociale et solidaire travaillant dans 4 000 m² en bord de Seine, dans les anciens locaux des Ports autonomes de Paris.

Les Amarres 24 quai d’Austerlitz 75013 Paris

