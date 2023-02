FACETIES Christian & François Ben Aim THEATRE DU VELLEIN, 7 mars 2023, VILLEFONTAINE.

FACETIES Christian & François Ben Aim THEATRE DU VELLEIN. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 19:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

LE VELLEIN SCENES DE LA CAPI (1-2022-001715/1-2022-001716 /2-2022- 001718/3-2022-001719) présente : ce spectale. FACEìTIES propose un eìtat de vie, un eìlan vital, la mise aÌ nu d’une humaniteì souvent enfermeìe et masqueìe par les conventions sociales. DerrieÌre cette creìation, il y a la malice, flirtant parfois avec la moquerie, et une intentionnaliteì constante d’impulser de la fantaisie, du deìcalage, et en ce sens, l’air de rien, de bouleverser finalement les codes de la normaliteì. Avec FACEìTIES et son approche atypique du comique, les choreìgraphes s’ouvrent un nouveau terrain de jeu pour poursuivre la recherche sur leur eìcriture d’une danse du dessaisissement.RESERVATIONS PMR : 04 74 80 71 85

THEATRE DU VELLEIN VILLEFONTAINE AVENUE DRIEVE Isere

