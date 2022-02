Facéties Cherbourg-en-Cotentin, 8 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Facéties Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-08 – 2022-04-08 Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

COPRODUCTION.

Comment parler d’humour, d’absurdité, de bizarrerie à travers la danse ? C’est à ce vaste projet que les frères Ben Aïm se sont attelés. Il s’agit pour les deux chorégraphes de laisser libre cours à une espèce de joie fantasque et espiègle, un élan vital, qui irait débusquer l’incongruité, voire désynchroniser le rythme, ou carrément décaler la normalité… Complicité avec le spectateur, corps dégingandés, étrangeté, chutes, évitements… Non loin d’une référence au burlesque et au cinéma muet, l’idée est de réunir ici quatre danseurs et deux musiciens de haute volée pour voir jusqu’où les mène cette extravagante divagation ! Christian et François Ben Aïm sont frères, ils sont danseurs, ils sont chorégraphes, et depuis bientôt dix années de visites régulières et heureuses au Trident, nous avons pu vibrer à leur parcours singulier de tandem fraternel. Retrouvons-les pour ce nouveau spectacle, répété à Cherbourg et dont la création a été plusieurs fois reportée.

Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

