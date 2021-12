FACES – PAR LA COMPAGNIE 9.81 Béziers, 22 janvier 2022, Béziers.

FACES – PAR LA COMPAGNIE 9.81 Béziers

2022-01-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-22

Béziers Hérault

Un décor avec de grandes surfaces, voici les supports d’une peinture rétro projetée en direct. Danse, escalade et acrobatie aérienne se mêlent. Les danseurs grimpent, escaladent et arpentent ces supports, en chutent aussi, dans un mouvement fait à la fois de continuité et de ruptures.

Entrée libre, à partir de 8ans.

theatredesfranciscans@ville-beziers.fr +33 4 67 36 82 80

Béziers

