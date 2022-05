Faces Nord – Etape de travail, 1 juillet 2022, .

Faces Nord – Etape de travail

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01 19:00:00

Faces Nord est une proposition artistique mêlant les arts du cirque et la création sonore, dans l’univers de la montagne. Il s’agit d’une forme courte destinée à des refuges de montagne et des lieux non dédiés.

La montagne.

Créer en son sein pour parler de ce qu’elle nous inspire.

Comment transmettre l’indicible bonheur d’être là haut ?

Comment raconter l’attirance du vide et l’ivresse de l’altitude ? On parlera de lâcher prise,

de lâcher tout court.

De rapport au risque,

au vide,

à nos gouffres intérieurs

à l’accident,

au deuil.

Ça parlera d’absence,

de solitude…

et aussi, et surtout, de force.

Ecriture, jeu: Laurette Gougeon

Création sonore, récolte de témoignage: Claire Lauzon (Histoire de Dire)

Regard Extérieur: Manon Delage (Collectif Akalmie Celcius), Anaïs Blanchard (Collectif de La Méandre)

Musique: Alice Huc

Intervenant technique: Yannick Lataste

Chargée de production : Gitanjali Picovschi

