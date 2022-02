Facebook live en direct du SIA Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Facebook live en direct du SIA

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

2 fois par jour, nous vous proposons de participer sur place à des démonstrations de cuisine, retransmises en live sur notre compte facebook ‘produits de nouvelle-aquitaine’. Horaire de connexion ou de début 10h30 et 17h30 Cuisine sucrée ou salée, mettant en avant des produits de Nouvelle-Aquitaine ! – samedi 26 février : 10h30 – escargots du réseau Bienvenue à la ferme 17h30 – Cabécou du Périgord – dimanche 27 février : 10h30 – Veau du Limousin Label Rouge 17h30 – Chabichou du Poitou AOP – lundi 28 février : 10h30 – Agneau du Poitou-Charentes IGP 17h30 – on déstructure le canelé de Bordeaux – mardi 1er mars : 10h30 – Agneau du Périgord IGP 17h30 – on déstructure le tourteau fromager – mercredi 2 mars : 10h30 – Agneau de lait Pyrénées IGP et Label Rouge 17h30 – Cognac, Armagnac, Pineau des Charentes, on flambe nos desserts – jeudi 3 mars : 10h30 – Bœuf Chalosse et vin de Tursan 17h30 – Kiwi de l’Adour IGP et Floc de gascogne AOC – vendredi 4 mars : 10h30 – Boeuf Limousin Label Rouge 17h30 – Marron du Limousin Label Rouge – samedi 5 mars : 10h30 – viande Parthenaise Label Rouge 17h30 – on déstructure le Broyé du Poitou – dimanche 6 mars : 10h30 – Agneau Limousin Label Rouge 17h30 – c’est la dernière !

Entrée libre dans la limite des places disponible

En 10′, découvrez un produit, rencontrez un producteur ou assistez à une démonstration de cuisine facile !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

