Lieusaint En ligne sur notre page Facebook Lieusaint, Seine-et-Marne Facebook Live du maire En ligne sur notre page Facebook Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Seine-et-Marne

Facebook Live du maire En ligne sur notre page Facebook, 22 septembre 2021, Lieusaint. Facebook Live du maire

En ligne sur notre page Facebook, le mercredi 22 septembre à 19:00

Mercredi 22 septembre à 19h, rejoignez-nous sur la pge Facebook de la ville pour le live du maire. Il répondra à toutes vos questions, que vous pouvez poser en amont via [[contact@ville-lieusaint.fr](mailto:contact@ville-lieusaint.fr)](mailto:contact@ville-lieusaint.fr) ou en direct pendant le live. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer ! Retrouvez Michel Bisson, maire de Lieusaint pour un nouveau live. En ligne sur notre page Facebook 50 rue de Paris, 77127 Lieusaint Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T19:00:00 2021-09-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lieusaint, Seine-et-Marne Autres Lieu En ligne sur notre page Facebook Adresse 50 rue de Paris, 77127 Ville Lieusaint lieuville En ligne sur notre page Facebook Lieusaint