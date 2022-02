FACEBOOK LIVE « Bienvenue à Capelles 1 ! » Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne, le mercredi 8 juin à 17:30

Voici presque un an, les Archives départementales commençaient à déménager près de 20kms linéaires de documents, notamment vers un nouveau bâtiment de conservation : Capelles 1. Suivez-nous en direct pour découvrir l’envers du décor de ce nouveau lieu et les secrets de cette opération d’envergure. Cette activité vous est proposée dans le cadre de la SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES. Les Archives départementales proposent une semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous les publics. Le principe est simple : 5 jours / 5 rdv pour découvrir les Archives de différentes façons ! **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Mercredi 8 juin, à partir de 17h30. **Pour qui ?** Tout public. **Comment participer ?** Il suffit de se connecter à la page Facebook des Archives de la Haute-Garonne pour suivre la retransmission de l’atelier en direct : [https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/](https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/) **Plus d’informations par mail :** archives.action.culturelle@cd31.fr

Dans le cadre de notre série de Facebook Lives « Les visites des Archives », nous vous proposons un nouveau rdv diffusé en direct sur notre page FB… Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

2022-06-08T17:30:00 2022-06-08T18:00:00

