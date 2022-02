« Face to face » de Pamela Tulizo – la MEP à la rencontre du regard MEP – Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Pamela Tulizo questionne image de la femme et crise sanitaire à la MEP – Maison Européenne de la Photographie Le Studio de la MEP – Maison européenne de la Photographie est un espace dédié à la création contemporaine et aux artistes émergents. Il accueille du 21 janvier au 3 mars le travail de Pamela Tulizo, lauréate 2020 du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents. L’exposition présente deux séries de l’artiste congolaise : “Double identité” et “Enfer paradisiaque”. Dans la première série, Pamela Tulizo met en exergue la double identité des femmes congolaises, entre la représentation victimaire et dévalorisante véhiculée par la presse et une image porteuse d’espoir de femmes battantes, luttant contre les injustices sociales. La seconde série est inspirée de la crise sanitaire : images de modèles en magnifiques robes, conçues à partir de produits essentiels comme des ampoules, de la nourriture ou du charbon. MEP – Maison Européenne de la Photographie 5-7 rue de Fourcy Paris 75004 Contact : +33 (0)1 44 78 75 01 https://www.mep-fr.org/event/pamela-tulizo/ Expo;Photo

