Intéressée par le secteur de l’industrie ? La job academy Les Industrielles est pour vous ! Mardi 17 octobre, 09h00 FACE Loire Atlantique gratuit sur inscription

Vous êtes une femme et vous souhaitez découvrir l’industrie ?

Rejoignez la nouvelle promotion Les Industrielles.

Au programme :

– Découverte du monde de l’entreprise : visites, initiations, immersions, parrainage par un professionnel…

– Un parcours avec un accompagnement individuel et collectif : ateliers confiance en soi, préparation aux entretiens, connaissance de soi…

Les pré requis :

– habiter l’agglo nantaise

– être intéressée par le secteur de l’industrie

Inscription :

En septembre et début octobre 2023

Contact : Julie Méchineau

jmechineau@facela.fr

tel : 07 88 98 07 85

En savoir plus : https://www.faceatlantique.fr/2023/06/29/une-nouvelle-promo-les-industrielles-%C3%A0-nantes/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T12:00:00+02:00

