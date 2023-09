Vous êtes allocataire du RSA, rejoignez la prochaine job academy FACE Loire Atlantique Saint-Herblain, 25 septembre 2023, Saint-Herblain.

Vous êtes allocataire du RSA, rejoignez la prochaine job academy Lundi 25 septembre, 09h00 FACE Loire Atlantique gratuit

Vous êtes allocataire du RSA et vous habitez l’agglomération nantaise ? Nous vous proposons : mise en relation avec des professionnels d’entreprises, ateliers collectifs pour identifier vos atouts et compétences, parrainage, visites d’entreprises, réseau, accompagnement individuel…

Démarrage de la promotion le 25 septembre 2023 à Saint-Herblain

Prenez RDV auprès de Johanne le Costoec FACE Loire Atlantique

06 76 20 52 00 – jlecostoec@facela.fr

https://www.faceatlantique.fr/2023/09/05/vous-%C3%AAtes-allocataire-du-rsa-rejoignez-la-prochaine-job-academy/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T09:00:00+02:00 – 2023-09-25T12:00:00+02:00

