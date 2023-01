Stage et Balèti de printemps face Intermarché, Salles-d’Aude (11)

Stage et Balèti de printemps Samedi 3 juin, 14h30 face Intermarché, Salles-d'Aude (11)

6 à 12 Euros

Stage et Balèti de Printemps: Salle Le CUBE, en face le grand parking du terrain de sport. 14h.30 à 18 h.: Stage de danse: programme à venir Réservations et renseignements par texto au 06 80 40 57 33 Goûter offert 19h30: Repas partagé (chacun apporte un plat sucré ou salé) Buvette à disposition 20h30: Balèti avec GARONETTE ( plus de 10 musiciens sur scène)

