Face de lune : c'est le surnom d'un personnage naïf, émerveillé et un peu attristé, tantôt amusé par les choses qui semblent si banales et simples dans ce monde. Ce personnage fictif résume bien les chansons de Löwy. C'est aussi le nom d'un personnage bd écrite par Jodorowsky et ces personnages (Face de lune et les personnages de Jodorowsky) se répondent plutôt pas mal.

FACE DE LUNE
Salle Althéa, Couffé
11 mars 2023, 21:00
5 EUR

mairie@couffe.fr +33 2 40 96 50 05

