Face c- lecture performance & vidéo + musique La Parole Errante Montreuil, vendredi 16 février 2024.

Face c- lecture performance & vidéo + musique spectacle performance par les araignées de l’anti-terre Vendredi 16 février, 19h00 La Parole Errante Prix libre (paf conseillé 7 euros)

Des messages venus de la Lune s’égarent dans l’espace. Hier ou était-ce avant-hier, elles les ont interceptés… Que nous murmurent-t-ils à l’oreille ?

@kikisauvaj

Lecture-performance & vidéo + musique avec @akano_toto

@palmyre___

Lecture, vidéo & ambiance sonore

@2h22

Lecture-performance

Costumes par @janji.couture Scénographie par @jacques.marie

Dj set par @lydiavartanian et @malenadeamor

Avec l’aide de @e_s_t_o_m_a_c à la lumière et @propagande_plf au son

Le vendredi 16 février, de 19h à 22h.

Lever du rideau à 20h.

À La Parole errante, Montreuil.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

93100 Montreuil