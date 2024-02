Face B Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Face B Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un événement pour l’égalité des genres dans les métiers des musiques actuelles

Plongez dans l’ambiance fiévreuse de “Face B” l’événement anniversaire des Sound Sisters une célébration inclusive de la musique et de la créativité qui fera trembler les murs du Molotov le 13 avril prochain.



La boule à facette cosmique des Sound Sisters n’en a pas fini de vous en mettre plein les mirettes! On revient une fois de plus, avec un plateau et une équipe en 100% mixité choisie.



Venez célébrer avec nous dans une fièvre électro et électrique !



Au programme :



Warm-up surprise



– Miss Tekix (psymind, Hadra Records) Ethno House, Psy-Break, Progressive PsyTechno, Progressive Trance, Full on, Psytrance co-fondatrice de Sound Sisters et mentore, Miss Tekix est une djane du sud de la France très investie dans le milieu psytrance.

Très rapidement propulsée sur les devants de la scène, elle ne cesse d’étonner par la précision et la variété de ses sets.



– Taka Acid Weird Disco, Trancy, Progressive, Rave chargée de communication pour Face B, ancienne mentorée, Taka est Dj résidente pour Radio Sofa, cofondatrice des Filles de la

sœur mais aussi membre du collectif marseillais La Fièvre. Elle oscille dans un global groove qui se veut chaud ou froid, jamais tiède.



– Oras Elone (Hard)Techno, Acid, Rave, Trance, Breakbeat Ancienne mentorée de MoveUrGambette avec qui Sound Sisters a collaborer sur FACE A, Oras Elone est maintenant DJ, productrice, résidente Radio Grenouille et organisatrice de soirées à Marseille avec le collectif Discordance.



– Guayabo Cumbia, Trap, Afrobeat, Techno (jouée sur sampler/clavier) Ancien mentoré de Sound Sisters, Guayabo propose de transformer l’image du DJ. Des morceaux



cosmopolites et débridés puisés dans les cultures traditionnelles et la culture de la techno

du monde d’hier et d’aujourd’hui.



Les valeurs des Sound Sisters :



Nous promouvons l’inclusion, le féminisme et l’adelphité. Notre mission est de déconstruire les stéréotypes et de favoriser l’insertion professionnelle des femmes et minorisé·e·s de genre dans les musiques actuelles et sur notre territoire.



Nous accompagnons les femmes et les minorisé·e·s de genre à prendre conscience de leurs ressources intérieures. Nous co-construisons ensemble un réseau authentique, en

créant un contexte propice au mentorat et à l’adelphité.

Notre engagement vise à créer des événements inclusifs où la bienveillance, la bonne humeur, l’empowerment et la diversité règnent en maîtres. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-11 01:00:00

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

