FACE AUX LIMITES : FACE À LA CRISE CLIMATIQUE ET SOCIALE, PENSER UNE ÉCOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE LE MELIES Saint-Étienne, mardi 19 mars 2024.

FACE AUX LIMITES : FACE À LA CRISE CLIMATIQUE ET SOCIALE, PENSER UNE ÉCOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE Projection du film FACE AUX LIMITES d’Emile Binet suivie d’un débat Dans le cadre de la Semaine de la Pensée Marxiste (du 18 au 22 mars) FACE AUX LIMITES (1h52 | France | 2023 | Documentaire de … Mardi 19 mars, 20h00, 22h30 LE MELIES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T22:30:00+01:00 – 2024-03-20T00:30:00+01:00

Projection du film FACE AUX LIMITES d’Emile Binet suivie d’un débat Dans le cadre de la Semaine de la Pensée Marxiste (du 18 au 22 mars) FACE AUX LIMITES (1h52 | France | 2023 | Documentaire de Emile Binet, Simon Ferdy) Pour les deux réalisateurs, Émile Binet et Simon Ferdy, les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles et même chiffrables. Chaque jour, elles impactent et fracturent un peu plus la société française.

LE MELIES 10 PLACE JEAN JAURES Saint-Étienne Saint-Étienne Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemelies.com/evenement/cine-debat-face-aux-limites/ »}]

