Face au massif de la Meije (Hautes-Alpes), Lucile Bou tisse du lien entre la nature et les hommes

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars

C’est un savoir-faire universel qui se perpétue depuis la nuit des temps aux quatre coins du monde. La vannerie est un art mais aussi une passion. Face au massif de la Meije, Lucile Bou est l’une des héritières de cet art ancestral pratiqué dans de nombreuses familles paysannes à commencer par les montagnards haut-alpins qui tressaient autrefois certains objets usuels pour leurs travaux quotidiens (ex paniers pour les pommes de terre) ou pour la maison (corbeilles, mannes, cabas…) avec la fibre d’osier récoltée à l’automne puis séchée avant d’être trempée pour le tressage. Un savoir-faire longtemps délaissé avec l’apparition du plastique avant de renaitre au moment de l’éveil des consciences et où la société s’interroge désormais sur son quotidien, se rapprochant de son terroir et de pratiques plus respectueuses basées sur le fait-main, le savoir-faire local et le naturel. Dans son atelier, la vannière Bou tisse du lien entre la nature et les hommes. De ses mains naissent une multitude d’objets en osier aux multiples couleurs. Un travail de patience et de précision à découvrir. Un pur moment de magie et qui sait, faire naitre de nouvelle vocations. [www.vanneriedelameije.fr](http://www.vanneriedelameije.fr)

Entrée libre

