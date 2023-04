Vous avez dit Upcycling marin ? face au marché aux poissons de Capbreton Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes . EUR 10 10 Voiles, bouts, table à cartes… Que deviennent ces chouettes matériaux quand un voilier est détruit ( Oui, oui, les bateaux aussi partent à la poubelle!) ? Mais si ces déchets devenaient ressources? C´est ça l´ »Upcycling » : collecter et réemployer pour donner une autre utilité et prolonger le cycle de vie de tous ces objets. Ça vous intéresse? Ça tombe bien, l´association « Les voiles s´en mêlent » vous propose des ateliers « Upcycling » pendant les vacances. Il ne vous reste plus qu´à vous inscrire! Ce sera aussi l’occasion de vous parler du Gouf de Capbreton… Vous savez, ce canyon sous-marin gigantesque à quelques centaines de mètres du port. Durée : 1 heure 30

Tous les Lundis et vendredi du 10 juillet au 25 août

12 places par créneau Attention présence des parents/adultes obligatoire : enfants + parents = bon moment en famille! Voiles, bouts, table à cartes… Que deviennent ces chouettes matériaux quand un voilier est détruit ( Oui, oui, les bateaux aussi partent à la poubelle!) ?

