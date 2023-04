Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des nœuds marins face au marché au poisson de Capbreton Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes . EUR Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec Les Voiles S’en Mêlent et repartez avec plus d´un tour dans votre sac (de marin bien sûr). Durée : 1 heure

Tous les mardis et jeudis du 11 juillet au 31 août

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail lesvoilessenmelent@gmail.com

RDV en face du marché aux poissons en bas de l’escalier de la capitainerie.

Deux créneaux par jour : 9h30 ou 11h. 12 personnes maximum. Attention présence des parents/adultes obligatoire : enfants + parents = bon moment en famille! Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d´un tour dans votre sac (de marin bien sûr).

Attention présence des parents/adultes obligatoire : enfants + parents = bon moment en famille!

Sur réservation +33 7 66 72 72 27 Les Voiles S’en Mêlent Les voiles s’en mêlent

