apres-midi jeux de société face au kiosque Belhade, 3 décembre 2023, Belhade.

Belhade,Landes

L’association LEYRE NATUR’L vous convie à la troisième édition de l’après-midi jeux de société.

Entrée gratuite, goûter avec pâtisserie, boisson chaude et fruits pour 5 euros..

face au kiosque salle des fêtes

Belhade 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



The LEYRE NATUR’L association invites you to its third board game afternoon.

Admission free, snack with pastries, hot drinks and fruit for 5 euros.

La asociación LEYRE NATUR’L le invita a su tercera tarde de juegos de mesa.

La entrada es gratuita, con una merienda a base de bollería, bebidas calientes y fruta por 5 €.

Der Verein LEYRE NATUR’L lädt Sie zur dritten Ausgabe des Brettspielnachmittags ein.

Eintritt frei, Snack mit Gebäck, Heißgetränk und Obst für 5 Euro.

