[Rendez-vous d’Exception] Invitation exceptionnelle du Musée du Louvre à la rencontre des ateliers métiers d’art 29 mars – 2 avril Face au 166 rue de Rivoli. 75001 paris.

Les ateliers d’art du musée du Louvre ouvrent exceptionnellement leurs portes afin de partager leurs savoir-faire appliqués aux collections.

En 1793 le palais du Louvre devient un musée.

En conséquence les métiers d’art deviennent essentiels à la présentation des œuvres du Musée du Louvre.

Au fil de l’enrichissement des collections les ateliers ont développé des techniques spécifiques de présentation, de mise en valeur et de conservation préventive au plus près des œuvres confiées.

Depuis toujours les ateliers muséographiques métiers d’art ont eu à cœur de transmettre leurs savoirs notamment par le biais de l’apprentissage avec le soutien fidèle et précieux du Musée.

Cette transmission de l’excellence, identité inhérente aux métiers d’art occupe une place primordiale et centrale dans l’activité.

120 personnes occupent actuellement ces fonctions de passeurs d’histoire, au sein de la direction des ateliers d’art et de la présentation des collections.

Venez retrouver ces talents d’exceptions et ces savoirs faire appliqués à la présentation des collections du Musée du Louvre.

Vous pourrez ainsi échanger directement avec les artisans d’art et découvrir leurs passions et leurs expertises.

Programme:

Vous pourrez ainsi découvrir et échanger avec les artisans d’art sur les spécialités suivantes,

– Encadrement dorure

– Peinture décoration

– Jardins

– Support muséographiques

– Installation d’œuvres d’art

– Marbrerie

– Menuiserie ébénisterie

– Eclairage électromécanique

– Montage d’objets d’art (sauf le week-end du 1 et 2 avril)

– Métallerie

– Tapisserie

– Montage de dessins

Les publics scolaires sont attendus les mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023 à raison de 100 élèves chaque jour accompagnés de leurs professeurs.

LES RESERVATIONS SONT COMPLETES POUR LES SCOLAIRES.

Dates des Rendez-vous d’Exception public individuel famille :

Les 1er et 2 avril 2023, nous attendons un public individuel famille, 200 personnes attendues le samedi et 200 le dimanche.

Conditions de réservation :

Les conditions de réservations seront annoncées sur le site du Musée du Louvre.

Les 1er et 2 avril acceuil du public par l’oratoire ( entrée face au 166 rue de Rivoli.) Des bannières extérieures signaleront l’évènement.

Le matin acceuil de 8H30 à 9H10 maximum.

L’après-midi acceuil de 13H30 à 14H maximum.

Face au 166 rue de Rivoli. 75001 paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:00:00+02:00 – 2023-03-29T10:30:00+02:00

2023-04-02T14:10:00+02:00 – 2023-04-02T17:20:00+02:00

Visites d’exceptions ateliers d’art du Musée du Louvre. SUR RESERVATION. GRATUIT.

Musée du Louvre